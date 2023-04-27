Юрист рассказала, грозит ли блогеру Блиновской реальный срок

По версии следствия, Елена Блиновская задолжала налоговой гораздо больше денег. В данный момент ее обвиняют в неуплате налогов почти на миллиард рублей. По словам юристов, вменяемые преступления позволяют арестовать знаменитую блогера.

Юрист и правозащитник Екатерина Шныдарева рассказала, грозит ли Блиновской реальный срок. Кроме того, эксперт рассказала, что может смягчить наказание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.