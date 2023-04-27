Москвичам рассказали, чем ранее занималась Блиновская до своего блога

Телеканал Москва 24 собрал подборку того, чем ранее отметилась блогер Елена Блиновская в информационном пространстве. Перед тем как заработать крупную сумму денег на блоге она успела поработать бухгалтером в рекламном агентстве, а также была владелицей свадебного салона в Ярославле.

В 2015 году появился первый проект Блиновской – "Марафон желаний", который со временем набрал большую популярность, а ее участницы окрестили блогера титулом "крестной феи". С помощью практик, таких как отпустить шарик в небо, запросы покупателей курсов должна была услышать сама вселенная. Что касается цен, то они начинались от 4,5 тысячи рублей, в зависимости от тарифа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.