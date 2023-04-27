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Происшествия

Новости часа: в МВД рассказали, куда могла уехать задержанная блогер Блиновская

Новости часа: в МВД рассказали, куда могла уехать задержанная блогер Блиновская

Москвичам рассказали о ситуации с задержанием блогера Блиновской

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о ситуации с продажей замка Аллы Пугачевой

Блогер Елена Блиновская задержана сотрудниками ФСБ при попытке пересечь границу

Новости часа: блогер Митрошина выплатила долг по налогам в 120 миллионов рублей

Новости часа: Захарова заявила, что РФ не давала сигналов партнерам по зерновой сделке

Блогер Митрошина выплатила долг по налогам в 120 миллионов рублей

Блогер Елена Блиновская задержана ФСБ при попытке покинуть страну

Новости часа: Захарова высказалась о роли Запада в планировании контрнаступления Киева

Адвокат рассказала, есть ли у Блиновской возможность избежать суда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Задержанная блогер по обвинению в неуплате налогов Елена Блиновская имела при себе авиабилеты из Москвы в Ташкент. Об этом сообщили в МВД.

Движение поездов частично приостановили в Курганской области из-за крупного пожара. Об этом рассказали власти.

Спасатели проверили 13 зон для купания к началу летнего сезона в столице. Это данные поисково-спасательной службы.

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