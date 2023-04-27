Новости часа: в МВД рассказали, куда могла уехать задержанная блогер Блиновская

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Задержанная блогер по обвинению в неуплате налогов Елена Блиновская имела при себе авиабилеты из Москвы в Ташкент. Об этом сообщили в МВД.

Движение поездов частично приостановили в Курганской области из-за крупного пожара. Об этом рассказали власти.

Спасатели проверили 13 зон для купания к началу летнего сезона в столице. Это данные поисково-спасательной службы.