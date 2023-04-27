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Шоу-бизнес

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о ситуации с продажей замка Аллы Пугачевой

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Замок Аллы Пугачевой продали. Об этом стало известно накануне, но источники неофициальные. Речь идет о сумме от 500 миллионов до одного миллиарда рублей.

Инсайдеры настаивают на том, что Пугачева не уступила в цене. При этом шоумен Стас Барецкий утверждает, что именно он стал обладателем имения, причем заплатил существенно меньше. По его словам, там будет сделан крематорий и VIP-морг.

Что же происходит на самом деле? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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