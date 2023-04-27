Адвокат рассказала, есть ли у Блиновской возможность избежать суда

Блогера Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, а также легализации денег через финансовые операции. Согласно информации СМИ, Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию. Она была задержана на автомобиле при попытке пересечь границу.

Адвокат Марина Дубровская рассказала, есть ли по делу Блиновской возможность избежать суда, выплатив компенсацию. Также эксперт объяснила, усугубляет ли ее положение то, что ее поймали при попытке скрыться из страны.

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