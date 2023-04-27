МВД опубликовало видео с обыском в гардеробе Блиновской

Появились новые кадры обысков в доме Елены Блиновской. На кадрах, опубликованных МВД, виден огромный гардероб блогера, целый стол с украшениями, коллекция сумок и обуви, также многочисленная одежда.

Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечь границу России. На руках у нее были авиабилеты. Автора интернет-марафонов подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере – почти миллиард рублей.

По версии следствия, финансовые махинации проводились методом так называемого дробления фирм. В данный момент Блиновскую и ее супруга допрашивают.

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