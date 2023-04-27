Блогера Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов

Блогера Елену Блиновскую задержали на границе. Автора курсов по улучшению жизни обвиняют в неуплате налогов почти на миллиард рублей.

По данным следствия, коуч легализовала часть полученных денег незаконным способом. В Следственном комитете заявили, что Блиновскую поймали в арендованной машине. На руках у нее были авиабилеты в другую страну. В ее доме и офисе в настоящее время идут обыски. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.