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Шоу-бизнес

Блогера Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов

Блогера Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов

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Блогера Елену Блиновскую задержали на границе. Автора курсов по улучшению жизни обвиняют в неуплате налогов почти на миллиард рублей.

По данным следствия, коуч легализовала часть полученных денег незаконным способом. В Следственном комитете заявили, что Блиновскую поймали в арендованной машине. На руках у нее были авиабилеты в другую страну. В ее доме и офисе в настоящее время идут обыски. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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