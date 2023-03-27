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Шоу-бизнес

Сборы прощальных концертов Элтона Джона превысят 1 млрд долларов – СМИ

Сборы прощальных концертов Элтона Джона превысят 1 млрд долларов – СМИ

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Певец Элтон Джон идет на рекорд. Сборы от его прощальных концертов, по прогнозам британских СМИ, превысят один миллиард долларов. Таких цифр не было еще ни у одного музыканта.

Тур уже был признан самым кассовым в истории. В конце января состоялись 278 из 333 запланированных концертов. К тому моменту музыкант уже собрал почти 818 миллионов долларов.

Окончиться прощальные гастроли сэра Элтона Джона должны 8 июля в Стокгольме. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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