Adidas разорвал контракт с Канье Уэстом

Компания Adidas разорвала контракт с рэпером Канье Уэстом, с которым рэпер с 2015 года выпускал собственную линию одежды, обуви и аксессуаров. Сама фирма из-за этого не досчитается почти 250 миллионов долларов. Но рэпер потерял 1,6 миллиарда из двух миллиардов долларов, которые у него были еще весной.

Все началось с толстовки с надписью White Lives Matter, созданной в противовес движению Black Lives Matter. В ней рэпер явился на Неделю моды в Париже. В ответ на критику заявил, что движение за права темнокожих на самом деле обман, а Джордж Флойд, после гибели которого и образовалось BLM, умер не от рук полицейских, а от передозировки. Недоволен Уэст и гендерной пропагандой в США.

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