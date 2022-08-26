Бывшая девушка Илона Маска выставила на аукцион его старые фото

Бывшая девушка основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска Дженнифер Гвинн выставила на торги снимки миллиардера. Ничего провокационного в них нет, на них первокурсник Илон дурачится с одногруппниками или очень увлечен учебой. Кадры были сделаны в 1994–1995 годах.

За каждый снимок Дженнифер Гвинн просит по 100 долларов. Кроме того, Гвинн выставила на продажу золотое ожерелье с небольшим изумрудом и открытку, которые Илон Маск подарил ей на день рождения. Пойти на такой шаг женщину заставили финансовые трудности. Она призналась, что пытается выручить немного денег на учебу сына. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.