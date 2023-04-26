Шоумен Барецкий заявил, что стал владельцем замка Пугачевой в подмосковной деревне Грязь

Эпатажный шоумен Стас Борецкий заявил, что купил замок Аллы Пугачевой за полцены и собирается сделать там крематорий. Впрочем, Борецкий редко проходит мимо таких шумных инфоповодов.

К примеру, он рассказывал, что сидел в машине с Михаилом Ефремовым в момент смертельного ДТП. Также он заявлял, что является настоящим отцом Греты Тунберг. Даже говорил, что Ольга Бузова рассталась со своим парнем из-за него. Теперь он заявил, что купил замок Пугачевой в подмосковной деревне Грязь за 450 миллионов рублей.

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