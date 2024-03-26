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26 марта, 16:00

Шоу-бизнес

Елена Блиновская и ее супруг приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела

Елена Блиновская и ее супруг приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела

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Блогер Елена Блиновская и ее супруг начали знакомиться с материалами уголовного дела – в марте 2024 года им предъявили окончательное обвинение. Это и уклонение от уплаты налогов, и отмывание денег, а также неправомерный оборот средств платежей.

После того как семья ознакомится со всеми собранными доказательствами, материалы передадут на утверждение обвинительного заключения, а потом направят в суд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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