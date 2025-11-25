Актриса из сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел прилетела в Москву

Турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по сериалу "Постучись в мою дверь", прилетела в Москву. В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Два мира, одно желание", в котором артистка сыграла одну из главных ролей.

Мелодрама выйдет в российский прокат 27 ноября. В основу сюжета легла история двух молодых людей, чьи пути пересеклись в детстве, а спустя 20 лет вновь воссоединились.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

