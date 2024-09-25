Блогеры Артем и Валерия Чекалины поделили имущество после развода, согласно брачному договору. Артем Чекалин отказался от части недвижимости, которую Лерчек покупала своим родителям. На этом условии он будет выплачивать алименты в размере не 25% от дохода, а фиксированные 150 тысяч рублей в месяц на всех детей.

Также возникал вопрос об одной из квартир, которая была записана на Валерию, но она оказалась в собственности родственников Лерчек. Однако стороны договорились не выселять никого из квартир, а переписать их на детей. Так, наследники Чекалиных получили "квадратные метры" на улицах Архитектора Щусева, Виктора Маслова и на Серпуховском Валу. Всего Лерчек и ее супруг поделили имущества на 1,353 миллиарда рублей.

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