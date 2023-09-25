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25 сентября, 08:00

В мире

Софи Лорен перенесла операцию на бедре после падения

Софи Лорен перенесла операцию на бедре после падения

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Актриса Софи Лорен сломала шейку бедра и перенесла операцию. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным журналистов, актриса, которой 20 сентября исполнилось 89 лет, упала в своем женевском доме. Операция прошла успешно, однако теперь Лорен предстоит долго восстанавливаться.

Из-за падения актрисе пришлось отложить поездку в Бари. Планировалось, что она получит звание почетного гражданина города и откроет четвертый ресторан в Италии, носящий ее имя.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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