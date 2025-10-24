Форма поиска по сайту

24 октября, 20:45

Шоу-бизнес

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 октября

"Интервью": Betsy – о сингле "Сигма бой"

Косметолог ответила на обвинения актрисы Сотниковой

Катя Лель заявила, что столкнулась с НЛО возле ГУМа

Приговор Шабутдинову по делу о мошенничестве могут вынести 27 октября

Прокурор запросил 8 лет колонии для Аяза Шабутдинова

"Московский патруль": блогер Сидоропуло приговорен к 6 годам колонии

Суд может вынести приговор Аязу Шабутдинову 27 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 октября

В Пресненском суде состоялись прения по громкому делу блогера Шабутдинова

Актриса Вера Сотникова заявила, что в московской клинике ей испортили лицо. На лечение у артистки якобы ушло больше миллиона рублей и она до сих пор восстанавливается.

Туман ожидается ночью в Московском регионе. Об этом предупреждают в Гидрометцентре. По прогнозам, в первых числах ноября ожидаются заморозки.

Школу на 1200 учеников строят в районе Солнцево. Заниматься в ней смогут дети из нового ЖК и соседних кварталов. Здание оборудуют по последнему слову техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

