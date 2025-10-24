Косметолог ответила на обвинения актрисы Сотниковой

Актриса Вера Сотникова обвинила косметолога Амин Зухру в том, что та изуродовала ей лицо в результате процедуры. Однако врач уверяет, что пострадала она сама.



По ее словам, манипуляция выполнялась по просьбе актрисы в сжатые сроки перед телевизионными съемками. При этом все условия были оговорены заранее, в том числе оплата: 78 тысяч за расходные материалы. Также косметолог рассказала, что актриса попросила у нее в долг деньги на строительство дома. К настоящему моменту Сотникова вернула только часть долга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.