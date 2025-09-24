Мать блогера Егора Суперстара обвинили в похищении младшего сына. СМИ сообщают, что женщина увезла ребенка в Таиланд, не спросив разрешения отца, под опекой которого он находится. Утверждается, что она сделала это ради монетизации блога.

Женщина зарабатывает на детском контенте уже несколько лет. Аудитория ее старшего сына достигла миллиона подписчиков. Блог приносил до 150 тысяч долларов в месяц. Однако мальчик повзрослел, и охваты упали. Тогда мать переключила внимание на младшего ребенка, поскольку ролики с малышами быстрее набирают популярность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.