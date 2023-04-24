Подмосковный замок Аллы Пугачевой нашел покупателя

На замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь нашелся покупатель. Сообщается, что сделка уже оформлена и новый владелец согласился на сумму, которую просила певица, – один миллиард рублей.

Соседи подтвердили, что в особняке горит свет. Однако новый хозяин, которого называют таинственным миллиардером и бизнесменом, пока в свое новое жилье не спешит. До его появления семья Пугачевой вела торги с другим претендентом, который предложил за шестиэтажный дом 700 миллионов рублей и никак не хотел уступать.