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Подмосковный замок Аллы Пугачевой нашел покупателя

Подмосковный замок Аллы Пугачевой нашел покупателя

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На замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь нашелся покупатель. Сообщается, что сделка уже оформлена и новый владелец согласился на сумму, которую просила певица, – один миллиард рублей.

Соседи подтвердили, что в особняке горит свет. Однако новый хозяин, которого называют таинственным миллиардером и бизнесменом, пока в свое новое жилье не спешит. До его появления семья Пугачевой вела торги с другим претендентом, который предложил за шестиэтажный дом 700 миллионов рублей и никак не хотел уступать.

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