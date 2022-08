Группа Blackpink из Южной Кореи установила рекорд 2022 года. Всего за сутки клип на песню Pink Venom набрал на YouTube более 86 миллионов просмотров.

Если брать рейтинг за всю историю видеохостинга, то на первой и второй строчках еще одна южнокорейская группа BTS. Их клипы Dynamite и Butter за 24 часа набрали больше ста миллионов. На третьем месте, кстати, тоже Blackpink с клипом How You Like That. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.