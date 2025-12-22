Певец Алексей Глызин помог экипажу самолета справиться с буйной пассажиркой

Певец Алексей Глызин помог экипажу справиться с буйной пассажиркой на борту самолета, вылетевшего из Москвы в Новокузнецк. Девушка вела себя агрессивно, громко кричала, оскорбляла окружающих, разбрасывала вещи и ударила бортпроводницу.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Шереметьево. До посадки дебоширку связали, посадили в кресло и пристегнули ремнем безопасности. По словам Глызина, взгляд девушки был затуманен.

