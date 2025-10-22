Форма поиска по сайту

Новости

22 октября, 20:45

Шоу-бизнес

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 октября

В России мошенники начали массово взламывать аккаунты блогеров

Лолита Милявская стала жертвой телефонных мошенников

Экс-юристам блогера Митрошиной предъявлено обвинение

"Московский патруль": бывшие юристы блогера Митрошиной отправлены под домашний арест

"Интервью": Надежда Михалкова – о том, каким стал современный зритель

Михалкова рассказала о новогоднем шоу "Дядя Степа"

Певца Пенкина оштрафовали на 350 тыс рублей за порванный матрас в отеле Новосибирска

В Китае побили мировой рекорд по количеству дронов в световом шоу

Страховая компания подала в суд на Инстасамку после пожара в съемной квартире

Певица Лолита Милявская стала жертвой мошенников. По ее словам, это произошло во время поездки к стоматологу. Ей поступил звонок от якобы транспортной компании, после чего аферисты попросили назвать код, что исполнительница и сделала. Затем на ее телефоне появилось уведомление о попытке входа на портал "Госуслуги".

В Москве начался период предзимья, который характеризуется туманами. Водителей призвали соблюдать осторожность на дороге.

Реконструкция Московского ипподрома закончится через год. После работ вместимость главной трибуны увеличится почти в 2 раза, а Музей истории Центрального Московского ипподрома и коневодства России расширится в 6 раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

