22 октября, 20:45Шоу-бизнес
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 октября
Певица Лолита Милявская стала жертвой мошенников. По ее словам, это произошло во время поездки к стоматологу. Ей поступил звонок от якобы транспортной компании, после чего аферисты попросили назвать код, что исполнительница и сделала. Затем на ее телефоне появилось уведомление о попытке входа на портал "Госуслуги".
В Москве начался период предзимья, который характеризуется туманами. Водителей призвали соблюдать осторожность на дороге.
Реконструкция Московского ипподрома закончится через год. После работ вместимость главной трибуны увеличится почти в 2 раза, а Музей истории Центрального Московского ипподрома и коневодства России расширится в 6 раз.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.