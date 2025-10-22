Форма поиска по сайту

Новости

22 октября, 12:15

Шоу-бизнес

Лолита Милявская стала жертвой телефонных мошенников

Певица Лолита Милявская стала жертвой телефонных мошенников, представившихся курьерами. Она назвала им одноразовый код, думая, что речь идет о доставке микрофонов, но сразу распознала обман.

Находившиеся рядом люди помогли артистке быстро изменить данные, необходимые для доступа к порталу "Госуслуги". Певица также успела добраться до ближайшего МФЦ и оформить самозапрет на кредиты и сделки с недвижимостью.

