Певица Лолита Милявская стала жертвой телефонных мошенников, представившихся курьерами. Она назвала им одноразовый код, думая, что речь идет о доставке микрофонов, но сразу распознала обман.

Находившиеся рядом люди помогли артистке быстро изменить данные, необходимые для доступа к порталу "Госуслуги". Певица также успела добраться до ближайшего МФЦ и оформить самозапрет на кредиты и сделки с недвижимостью.

