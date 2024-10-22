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Новости

22 октября, 19:15

Шоу-бизнес

Следствие сообщило о новом фигуранте дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

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В деле о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках появился новый фигурант. Им оказался ранее судимый житель Йошкар-Олы. Свою вину он признал.

По версии следствия, мужчина поддерживал связь в преступной группе, покупал сим-карты и занимался счетами. Когда он получил три миллиона рублей от певицы, он обналичил их и распределил между соучастниками. Но это только малая часть суммы, в общей сложности злоумышленники лишили Долину порядка 200 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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