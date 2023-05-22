Адвокат блогеров Чекалиных заявил, что они погасили долги перед налоговой

Блогеры Валерия и Артем Чекалины полностью погасили долги перед налоговой. Речь идет о 311 миллионах рублей. Об этом сообщил их адвокат Константин Третьяков.

Он отметил, что так как все счета пары арестованы, для покрытия убытков государству блогерам пришлось занять деньги. Адвокат заявил, что семья рассчиталась с налоговой еще в начале мая.

Валерия и Артем Чекалины проходят сразу по двум уголовным делам. Первый – уклонение от уплаты налогов. По версии следствия, блогеры пользовались упрощенной системой, хотя доходы превышали допустимые 150 миллионов рублей. Второй эпизод – отмывание денег в особо крупном размере. Согласно материалам дела, в 2021 году Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары.

В данный момент пара находится под следствием. Им запрещено общаться с соучастниками и пользоваться средствами связи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.