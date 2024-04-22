Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для блогера Елены Блиновской

В понедельник, 22 апреля, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о мере пресечения для Елены Блиновской. Как сообщила адвокат блогера, следователь попросил продлить срок ареста еще на три месяца.

Блиновскую обвиняют в неуплате более 900 миллионов рублей налогов, а также легализации денежных средств и имущества, которое, как считает следствие, было приобретено преступным путем. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.