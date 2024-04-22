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22 апреля, 07:15

Шоу-бизнес

Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для блогера Елены Блиновской

Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для блогера Елены Блиновской

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В понедельник, 22 апреля, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о мере пресечения для Елены Блиновской. Как сообщила адвокат блогера, следователь попросил продлить срок ареста еще на три месяца.

Блиновскую обвиняют в неуплате более 900 миллионов рублей налогов, а также легализации денежных средств и имущества, которое, как считает следствие, было приобретено преступным путем. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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