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22 марта, 19:30

Шоу-бизнес

СК РФ предъявил окончательное обвинение Елене и Алексею Блиновским

СК РФ предъявил окончательное обвинение Елене и Алексею Блиновским

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Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Елене и Алексею Блиновским. Об этом сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

По итогам расследования сумму легализованных супругами средств увеличили до 706 миллионов рублей. Также Блиновских обвиняют в неуплате налогов более чем на 900 миллионов. Блиновский себя виновным не признал, Блиновская – признает вину только в неуплате налогов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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