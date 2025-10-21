Форма поиска по сайту

21 октября, 22:30

Шоу-бизнес

Экс-юристам блогера Митрошиной предъявлено обвинение

Адвокату Алисе Волховой и аудитору Ольге Гольцевой, которые работали вместе с блогером Александрой Митрошиной, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

По данным следствия, они выманили у блогера более 40 миллионов рублей за решение проблем с налоговой службой. Часть денег юристы присвоили.

Суд отправил Волхову и Гольцеву под домашний арест. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

