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21 сентября, 16:45

Происшествия

Адвокат Блиновской попросила снизить сумму налоговых требований на 200 млн рублей

Адвокат Блиновской попросила снизить сумму налоговых требований на 200 млн рублей

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Адвокат Елены Блиновской попросила снизить сумму налоговых требований к блогеру на 200 миллионов рублей. Автор "марафона желаний" находится под домашним арестом по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей и отмывании 43 миллионов рублей.

Блогер и создатель бизнес-форума для бьюти-предпринимателей Ульяна Елизарова и групповой психоаналитик Михаил Молоканов рассказали, почему тренинги личностного роста – до сих пор процветающий бизнес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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