Ким Кардашьян купила дом за 70 миллионов долларов

Ким Кардашьян сделала покупку, которая по стоимости превосходит многие произведения искусства. За роскошный дом в Малибу звезда выложила 70 миллионов долларов.

Особняк на берегу Тихого океана в средиземноморском стиле когда-то принадлежал Синди Кроуфорд. В доме четыре спальни, пять ванных комнат, различные зоны для релакса и активного отдыха, а также бесконечное количество потрясающих видов. Площадь объекта – почти 700 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.