21 августа, 18:30Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые официально подтвердила развод с мужем
Жена российского телеведущего Дмитрия Диброва впервые официально подтвердила развод с мужем и заявила, что ценит и уважает его.
Новым избранником Полины Дибровой стал бизнесмен Роман Товстик, который также находится в процессе развода.
Скандал вокруг бракоразводного процесса Товстика обострился после его травмы. Бизнесмен сломал ногу во время визита в бывший семейный дом и обвинил в этом супругу. Он перенес операцию и завел телеграм-канал для освещения деталей развода и реабилитации.
