Юрист рассказал, могут ли признать недействительной сделку по продаже квартиры Долиной

Эксперт Александр Толмачев прокомментировал ситуацию с квартирой Ларисы Долиной и объяснил, могут ли признать недействительной сделку по продаже недвижимости.

Долина лишилась недвижимости по вине мошенников. Артистка продала аферистам квартиру, в МВД оценили ущерб в 200 миллионов рублей.

Есть ли прецеденты, когда пострадавшим от рук аферистов удавалось вернуть и жилплощадь, и деньги? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

