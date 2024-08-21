Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

21 августа, 18:00

Шоу-бизнес

Юрист рассказал, могут ли признать недействительной сделку по продаже квартиры Долиной

Юрист рассказал, могут ли признать недействительной сделку по продаже квартиры Долиной

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Эксперт Александр Толмачев прокомментировал ситуацию с квартирой Ларисы Долиной и объяснил, могут ли признать недействительной сделку по продаже недвижимости.

Долина лишилась недвижимости по вине мошенников. Артистка продала аферистам квартиру, в МВД оценили ущерб в 200 миллионов рублей.

Есть ли прецеденты, когда пострадавшим от рук аферистов удавалось вернуть и жилплощадь, и деньги? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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