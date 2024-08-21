Певица Лариса Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры в Хамовниках, чтобы вернуть недвижимость. С момента подачи иска прошло два дня, первое заседание пока не назначено. Народная артистка России требует признать сделку недействительной.

236-метровую квартиру в Хамовниках продали в конце июня, в августе на нее наложили арест. Оказалось, что Долина стала жертвой мошенников. В итоге артистка потеряла 200 миллионов рублей.

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