Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 13:15

Шоу-бизнес

Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры

Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры

"Безопасный город": друга блогера Литвина задержали по подозрению в мошенничестве

Савеловский суд приступит к рассмотрению дела Блиновской 26 августа

СМИ сообщили, что Лариса Долина повысила стоимость своих выступлений на корпоративах

Лариса Долина подняла цену на корпоративы в 2,5 раза

Блогер Лерчек развелась с мужем Артемом Чекалиным

Арестованная по делу о квартире Долиной заявила, что ее использовали

Артисты и спортсмены выразили слова поддержки больному онкологией журналисту Кушанашвили

Суд продлил арест Елены Блиновской на полгода

Певица Лариса Долина потеряла квартиру из-за мошенников

Певица Лариса Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры в Хамовниках, чтобы вернуть недвижимость. С момента подачи иска прошло два дня, первое заседание пока не назначено. Народная артистка России требует признать сделку недействительной.

236-метровую квартиру в Хамовниках продали в конце июня, в августе на нее наложили арест. Оказалось, что Долина стала жертвой мошенников. В итоге артистка потеряла 200 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнеспроисшествиявидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика