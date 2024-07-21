Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 11:15

Шоу-бизнес

СМИ: ведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой запретили выезд из страны

СМИ: ведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой запретили выезд из страны

Певец Авраам Руссо рассказал, какой смысл вкладывает в свои песни

Против Ивлеевой открыто исполнительное производство почти на 11,5 млн рублей

Налоговая разблокировала банковские счета актера Павла Прилучного

Прошел первый день фестиваля VK Fest в "Лужниках"

Брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных официально расторгли

Певица Алсу выставила на продажу квартиру в центре Москвы

Актер Прилучный хочет отсудить детей у бывшей жены

Певица Алсу подала иск на раздел имущества с Абрамовым

Дресс-код могут ввести для российских артистов

Ведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов перед ФНС. Об этом сообщил один из телеграмм-каналов.

Счета Ивлеевой были заморожены еще 4 июня, когда объем налоговой задолженности составлял более 11 миллионов рублей. Как сообщают информагентства, долг блогера перед налоговой за последнее время увеличился и уже составляет 20 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика