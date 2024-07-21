СМИ: ведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой запретили выезд из страны

Ведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов перед ФНС. Об этом сообщил один из телеграмм-каналов.

Счета Ивлеевой были заморожены еще 4 июня, когда объем налоговой задолженности составлял более 11 миллионов рублей. Как сообщают информагентства, долг блогера перед налоговой за последнее время увеличился и уже составляет 20 миллионов рублей.

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