21 июля, 11:15Шоу-бизнес
СМИ: ведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой запретили выезд из страны
Ведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов перед ФНС. Об этом сообщил один из телеграмм-каналов.
Счета Ивлеевой были заморожены еще 4 июня, когда объем налоговой задолженности составлял более 11 миллионов рублей. Как сообщают информагентства, долг блогера перед налоговой за последнее время увеличился и уже составляет 20 миллионов рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.