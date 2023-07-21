Элайджа Вуд посоветовал Зеленскому пройти лечение от наркомании и алкоголизма

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо лечиться. Такое заявление сделал голливудский актер Элайджа Вуд, известный по фильму "Властелин Колец".

По его мнению, украинский президент зависим от алкоголя и запрещенных веществ. Актер предложил Зеленскому пройти курс реабилитации в одной из американских клиник. В Киеве на заявление Вуда пока никак не отреагировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.