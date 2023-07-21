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Шоу-бизнес

Элайджа Вуд посоветовал Зеленскому пройти лечение от наркомании и алкоголизма

Элайджа Вуд посоветовал Зеленскому пройти лечение от наркомании и алкоголизма

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо лечиться. Такое заявление сделал голливудский актер Элайджа Вуд, известный по фильму "Властелин Колец".

По его мнению, украинский президент зависим от алкоголя и запрещенных веществ. Актер предложил Зеленскому пройти курс реабилитации в одной из американских клиник. В Киеве на заявление Вуда пока никак не отреагировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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