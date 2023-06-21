Блогер Блиновская возместила 30 миллионов рублей неуплаченных налогов

Новые подробности по делу блогера Елены Блиновской озвучили в суде 21 июня. Она пока возместила около 30 миллионов рублей налоговой задолженности, но будет стараться продолжать возвращаться деньги. Об этом заявила ее адвокат.

Кроме того, следователь по делу отчитался об аресте 35 счетов супругов Блиновских в иностранных банках. Ограничения планируют наложить и на совместное имущество. Пока же запросы отправили еще в 68 российские финансовые организации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.