Суд решит вопрос о продлении меры пресечения Блиновской 21 июня

Блогер Елена Блиновская приехала в суд, где 21 июня решат вопрос о продлении ей меры пресечения. На прошлое заседание, когда защита пыталась отменить домашний арест, женщина не явилась.

На данный момент известно, что она перечислила деньги налоговой, но точная сумма нигде не указана. По материалам дела, неуплата составляет более 918 миллионов рублей. Кроме того, Блиновскую обвиняют в легализации 43 миллионов рублей.

Среди фигурантов дела – муж блогера. Его в передвижениях не ограничивали, но запретили пользоваться связью и интернетом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.