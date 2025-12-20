Форма поиска по сайту

20 декабря, 23:15

Шоу-бизнес

Концерт рэп-исполнителя Pyrokinesis прошел в МТС Live Холле

В МТС Live Холле состоялся концерт рэп-исполнителя Pyrokinesis. Шумный финал большого тура собрал больше 8 тысяч фанатов, которые услышали как проверенные временем хиты, так и новые треки.

Артист, чье творчество сочетает хип-хоп, рок и электронную музыку, назвал этот концерт одним из лучших. В репертуаре артиста уже более 10 альбомов. Завершающие концерты большого тура пройдут в Санкт-Петербурге 26 и 27 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

шоу-бизнес

