В мире шоу-бизнеса звезды используют специально обученных двойников

Знаменитости мирового шоу-бизнеса, чей график расписан буквально по секундам, все чаще прибегают к хитрости. Они нанимают специально подготовленных двойников, которые заменяют их на публичных мероприятиях, пресс-конференциях и даже подписывают автографы от их имени.

Это позволяет звездам экономить время и силы, перекладывая часть рутинных обязанностей на плечи двойников. При этом гонорар такого заместителя, как правило, в разы ниже, чем оплата выступления самого селебрити. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.