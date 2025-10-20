Певца Пенкина оштрафовали на 350 тыс рублей за порванный матрас в отеле Новосибирска

Заслуженный артист России Сергей Пенкин вынужден был выплатить 350 тысяч рублей за порванный матрас в одном из отелей Новосибирска.

Как рассказал певец, после концерта он приехал в гостиницу и уставший лег спать. Артист проснулся весь в перьях. За секунду номер покрылся толстым слоем пуха. После этого он вызвал горничную, которая всю ночь убирала гостиничный номер. Утром Пенкину выписали штраф.

