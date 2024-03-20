Актера Никиту Кологривого привезли в отдел полиции Новосибирска

Актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске, сообщают СМИ. Его привезли в Центральный отдел полиции, с актером проводят беседу сотрудники МВД. На Кологривого могут завести дело из-за дебоша в одном из заведений города.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда Кологривый в нетрезвом состоянии начал приставать к официантке, а затем попытался начать драку с сотрудниками. Информацию о дебоше подтвердила агент актера.

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