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20 марта, 13:15

Шоу-бизнес

Актера Никиту Кологривого привезли в отдел полиции Новосибирска

Актера Никиту Кологривого привезли в отдел полиции Новосибирска

Актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске

Актер Никита Кологривый устроил дебош в Новосибирске

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Актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске, сообщают СМИ. Его привезли в Центральный отдел полиции, с актером проводят беседу сотрудники МВД. На Кологривого могут завести дело из-за дебоша в одном из заведений города.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда Кологривый в нетрезвом состоянии начал приставать к официантке, а затем попытался начать драку с сотрудниками. Информацию о дебоше подтвердила агент актера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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