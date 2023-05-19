"Актуальный репортаж": Леонида Агутина обвинили в участии в масонском заговоре

Леонида Агутина обвинили в участии в масонском заговоре. Чтобы опровергнуть это, заслуженный артист России пошел в суд.

Ролик с разбором агутинского клипа "Включите свет" выложил в Сеть один из блогеров. По словам защиты артиста, на заседании автор появился всего раз, а потом покинул Россию и распродал имущество. Чем закончились разбирательства и в чем суть претензий?

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