12:00Шоу-бизнес
"Актуальный репортаж": Леонида Агутина обвинили в участии в масонском заговоре
Леонида Агутина обвинили в участии в масонском заговоре. Чтобы опровергнуть это, заслуженный артист России пошел в суд.
Ролик с разбором агутинского клипа "Включите свет" выложил в Сеть один из блогеров. По словам защиты артиста, на заседании автор появился всего раз, а потом покинул Россию и распродал имущество. Чем закончились разбирательства и в чем суть претензий?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.