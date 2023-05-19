Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Шоу-бизнес

"Актуальный репортаж": Леонида Агутина обвинили в участии в масонском заговоре

"Актуальный репортаж": Леонида Агутина обвинили в участии в масонском заговоре

Блогера Анастасию Ивлееву проверят на предмет неуплаты налогов

"Актуальный репортаж": певица Катерина Арчакова будет участвовать в китайском шоу

Суд назначил запрет определенных действий мужу Блиновской

"Московский патруль": СК РФ предъявил обвинения мужу Блиновской

Мужу Блиновской избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Суд назначил запрет определенных действий мужу Блиновской

Следственный комитет запросил избрать запрет определенных действий мужу Елены Блиновской

СК запросил избрать запрет определенных действий мужу Блиновской

Леонида Агутина обвинили в участии в масонском заговоре. Чтобы опровергнуть это, заслуженный артист России пошел в суд.

Ролик с разбором агутинского клипа "Включите свет" выложил в Сеть один из блогеров. По словам защиты артиста, на заседании автор появился всего раз, а потом покинул Россию и распродал имущество. Чем закончились разбирательства и в чем суть претензий?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоИван ЕвдокимовПолина Леонова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика