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19 марта, 15:45

Шоу-бизнес

Под окнами отеля на Тверской собрались поклонницы Джана Ямана

Под окнами отеля на Тверской собрались поклонницы Джана Ямана

Фанатки Джана Ямана собрались под окнами столичного отеля, где остановился актер

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Под окнами отеля на Тверской улице, где остановился турецкий актер Джан Яман, собрались десятки поклонниц. Женщины готовы сутками ждать встречи с кумиром, чтобы поговорить по душам. Некоторые приехали из других городов, например из Сургута и Тюмени, специально ради этого.

В ожидании они активно общаются друг с другом, делятся впечатлениями о любимом актере и обсуждают предстоящие события, в частности, его появление на красной дорожке в кинотеатре "Октябрь".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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