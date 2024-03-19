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19 марта, 17:30

Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность без прощального тура

Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность без прощального тура

Певец Валерий Леонтьев решил завершить свою концертную деятельность

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Певец Валерий Леонтьев закончил свою концертную деятельность в связи со своим 75-летием. Об этом сообщил концертный директор артиста Борис Чигирев.

Как отметил директор певца, Валерий Леонтьев решил не организовывать прощальный тур. Последнее большое выступление состоялось в 2019 году, и с тех пор артист не давал массовых концертов.

Тем временем специалисты при помощи нейросети проиллюстрировали самые известные строчки из песен Валерия Леонтьева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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