Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность без прощального тура

Певец Валерий Леонтьев закончил свою концертную деятельность в связи со своим 75-летием. Об этом сообщил концертный директор артиста Борис Чигирев.

Как отметил директор певца, Валерий Леонтьев решил не организовывать прощальный тур. Последнее большое выступление состоялось в 2019 году, и с тех пор артист не давал массовых концертов.

Тем временем специалисты при помощи нейросети проиллюстрировали самые известные строчки из песен Валерия Леонтьева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.