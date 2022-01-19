Анастасии Волочковой грозит 15 суток ареста за отказ надеть маску в самолете.

Уточняется, что на экс-приму Большого театра составили два протокола: за отсутствие маски и мелкое хулиганство.

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