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17 ноября, 19:15

Шоу-бизнес

Журналистка Собчак принесла публичные извинения Чемезову

Журналистка Собчак принесла публичные извинения Чемезову

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак принесла публичные извинения главе "Ростеха" Сергею Чемезову. Ее сотрудники обвиняются в вымогательстве у него 11 миллионов рублей.

Пост с извинениями Собчак разместила в собственном телеграм-канале. По ее словам, политического контекста в деле нет. Обвиняемые искренне сожалеют о произошедшем.

Тверской суд Москвы 26 октября арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского. Известно, что в начале недели Собчак приезжала в офис "Ростеха" в Москве на переговоры с Чемезовым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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