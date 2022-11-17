Журналистка Собчак принесла публичные извинения Чемезову

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак принесла публичные извинения главе "Ростеха" Сергею Чемезову. Ее сотрудники обвиняются в вымогательстве у него 11 миллионов рублей.

Пост с извинениями Собчак разместила в собственном телеграм-канале. По ее словам, политического контекста в деле нет. Обвиняемые искренне сожалеют о произошедшем.

Тверской суд Москвы 26 октября арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского. Известно, что в начале недели Собчак приезжала в офис "Ростеха" в Москве на переговоры с Чемезовым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

