Рэпер Macan отправится служить в армию 28 ноября

Рэпер Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan, подтвердил свою явку для прохождения срочной службы. В своем телеграм-канале артист опроверг слухи об отъезде за границу и назвал точную дату начала службы – 28 ноября.

Ранее сообщалось, что музыкант якобы не прибыл на сборный пункт военного комиссариата. Рэпер призвал реагировать на разные домыслы, которые появляются в Сети.

