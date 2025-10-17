Форма поиска по сайту

17 октября, 11:30

Шоу-бизнес

Актриса Лариса Баранова рассказала, как пробовалась на роль Аллочки в сериале "Универ"

Актриса Лариса Баранова рассказала, что изначально пробовалась в сериале "Универ" на роль Аллочки – блондинки, которую сыграла Мария Кожевникова. Артистка узнала, что ее не утвердили на эту роль, так как она не подошла.

Спустя время, когда сериал уже был популярным, Барановой предложили попробоваться на роль Лили. По словам актрисы, она получила эту роль благодаря своим хулиганству, озорству и чудаковатости.

Большое интервью с Ларисой Барановой выйдет в пятницу, 17 октября, в эфире телеканала Москва 24.

