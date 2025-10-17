17 октября, 07:00Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила, что подала на развод с Джиганом
Блогер и модель Оксана Самойлова подтвердила, что подала на развод с рэп-исполнителем Джиганом. Слухи о разладе в их отношениях появились в СМИ еще несколько дней назад.
Изначально пара не комментировала эти новости, а поклонники решили, что все это – просто пиар-ход. Но вот теперь Самойлова в беседе с журналистами подтвердила, что их совместная жизнь с Джиганом действительно подошла к концу.
