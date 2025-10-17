Форма поиска по сайту

17 октября, 07:00

Оксана Самойлова подтвердила, что подала на развод с Джиганом

Блогер и модель Оксана Самойлова подтвердила, что подала на развод с рэп-исполнителем Джиганом. Слухи о разладе в их отношениях появились в СМИ еще несколько дней назад.

Изначально пара не комментировала эти новости, а поклонники решили, что все это – просто пиар-ход. Но вот теперь Самойлова в беседе с журналистами подтвердила, что их совместная жизнь с Джиганом действительно подошла к концу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

