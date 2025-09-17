Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 20:45

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 17 сентября.

Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве все свои накопления. Об этом сообщил юрист народного артиста России. Обвиняемым оказался знакомый семьи Геворк Саркисян. Несколько лет назад Газманов и его жена выдали ему займ. Когда исполнитель попросил вернуть деньги, бизнесмен ссылался на пандемию COVID и проведение СВО, утверждая, что это не позволяет перевести средства из США.

В столичном регионе высокая пожарная опасность из-за теплой и сухой погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр. По данным синоптиков, похолодание в Москве сдвигается еще на неделю. До этого момента горожан ожидают летние температуры.

Столица получила четыре обновленных спортивных комплекса. Один из них – "Олимпия" – расположен на Фрязевской улице в Новогирееве. В здании площадью более 2 тысяч квадратных метров оборудованы большой бассейн и спортивный зал, и заниматься там смогут не только юные ученики городских спортшкол, но и те, кто значительно старше, например участники проекта "Московское долголетие".

шоу-бизнеспроисшествиякультураобществопогодаспортгородвидеоАлексей Лазаренко

